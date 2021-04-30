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عاجل - طاهر محمد طاهر يسجل هدف رائعًا للأهلي في شباك الجونة (فيديو)

الجمعة 30/أبريل/2021 - 10:50 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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نجح طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في إحراز الهدف الأول للفريق الأحمر في مباراة الجونة والمقامة على ستاد السلام.

وفي الدقيقة 57 انطلق طاهر محمد طاهر وأطلق كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك الحارس إسلام طارق الذي لم يتمكن في التصدي للكرة وتعلن الهدف الأول للفريق الأحمر.

ويواجه الأهلي نظيره الجونة حاليا على ستاد السلام في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

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