صحة قنا: تقديم الخدمات لـ4 آلاف و462 مواطنًا ضمن المبادرة الرئاسية للعزل المنزلي



وأوضح تاوضروس، أن المبادرة تهدف إلى متابعة الحالات البسيطة لمرضي كورونا والذين يخضعون للعزل المنزلي سواء تم تشخيصهم بمستشفيات العزل أو ثبتت إصابتهم بالفيروس من خلال التشخيص بواسطة الطبيب الخاص، وذلك عن طريق 50 فريق مدرب علي مستوى المحافظة لمتابعة حالات العزل المنزلي المصابة.



من جانبها ذكرت الدكتورة إيناس فاروق، مديرة الرعاية الأساسية ومشرف عام المبادرة بالمحافظة، أن المبادرة تقدم خدمات قياس تشبع الأكسجين في الدم، قياس درجة الحرارة، متابعة تطورات الحالة الصحية للمريض، وفي حالة حدوث مضاعفات يتم نقل المريض الي إحدى مستشفيات الفرز والعزل بالمحافظة لتلقي الرعاية اللازمة.



قال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد قد نجحت في تقديم الدعم ل 4462 مواطن منذ انطلاق المبادرة، في إطار المبادرات الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتورة هالة، وزيرة الصحة، وبدعم ومتابعة من اللواء أشرف غريب الداودي، محافظ قنا.