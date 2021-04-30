Advertisements

التنمية المحلية تكشف تفاصيل حالات الغلق بسبب مخالفة الإجراءات الاحترازية لكورونا

الجمعة 30/أبريل/2021 - 10:55 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، تفاصيل الاستعداد لفترة الأعياد المقبلة، مشيرا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى بالمحافظات.

وأشار "قاسم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الجمعة، إلى أنه تم منع إقامة أي تجمعات جماهيرية، وغلق الشواطىء، والحدائق العامة، فضلا على التعامل بكل حسم مع المخالفين، مع تطبيق الغلق الفوري للمنشآت المخالفة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، حجم حالات الغلق التي تم تنفيذها خلال الفترة من 1 ديسمبر الماضي وحتى الأربعاء الماضي، حيث بلغت 66 ألف حالة غلق، منهم 18 ألف مقهى، و22 ألف محل، و5 آلاف سوق، و1026 مطعم، و8 آلاف ورشة، و6 آلاف مركز تعليمي.

وأكد أنهم يتابعون كل الفيديوهات المنتشرة عن وجود تجمعات مثل التي حدثت في شارع المعز، ومنطقة الحسين، ويتعاملون معها بشكل فوري، مضيفا: "زي ما طبقنا الاجراءات الاحترازية السمة اللي فاتت، هنعمل السنة الحالية".

أخبار تهمك

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول رد من رامي رضوان بعد نقل سمير غانم وزوجته للمستشفى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الجونة في الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة الإعلامية ثريا نجم والدة المذيعة مها عثمان

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من محمد الشناوي بعد تسجيل الجونة هدف التعادل

منذ ربع ساعة

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - لابورتا يُحدد مدرب برشلونة الجديد تمهيدًا لطرد كومان

منذ أقل من ساعتين

الأرثوذكسية تصدر بيانا بشأن حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية

منذ ساعة الا ربع

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن أعراض سلالة كورونا الهندية

منذ ساعتين و 54 دقيقة

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حريق هائل في كنيسة مارمينا بالعمرانية (فيديو)

منذ ساعة و 15 دقيقة

بشكل رسمي.. ريال مدريد يضم صفقة الماتادور

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - طاهر محمد طاهر يسجل هدف رائعًا للأهلي في شباك الجونة (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

استشاري طب وقائي يكشف الحل الوحيد لوقف زيادة إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

انفراد - تفاصيل عرض بيراميدز لضم فرجاني ساسي

منذ ساعة و 28 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:29 م

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن أعراض سلالة كورونا الهندية

08:42 م

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

05:21 م

عاجل.. حريق هائل في كنيسة مارمينا بالعمرانية (فيديو)

10:21 م

بشكل رسمي.. ريال مدريد يضم صفقة الماتادور

04:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى