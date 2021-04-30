التنمية المحلية تكشف تفاصيل حالات الغلق بسبب مخالفة الإجراءات الاحترازية لكورونا



وأشار "قاسم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الجمعة، إلى أنه تم منع إقامة أي تجمعات جماهيرية، وغلق الشواطىء، والحدائق العامة، فضلا على التعامل بكل حسم مع المخالفين، مع تطبيق الغلق الفوري للمنشآت المخالفة.



وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، حجم حالات الغلق التي تم تنفيذها خلال الفترة من 1 ديسمبر الماضي وحتى الأربعاء الماضي، حيث بلغت 66 ألف حالة غلق، منهم 18 ألف مقهى، و22 ألف محل، و5 آلاف سوق، و1026 مطعم، و8 آلاف ورشة، و6 آلاف مركز تعليمي.



وأكد أنهم يتابعون كل الفيديوهات المنتشرة عن وجود تجمعات مثل التي حدثت في شارع المعز، ومنطقة الحسين، ويتعاملون معها بشكل فوري، مضيفا: "زي ما طبقنا الاجراءات الاحترازية السمة اللي فاتت، هنعمل السنة الحالية".



كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، تفاصيل الاستعداد لفترة الأعياد المقبلة، مشيرا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى بالمحافظات.