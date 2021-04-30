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نسل الاغراب الحلقة 18 | تابع ملخص واحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل نسل الاغراب.. "بكري" يساوم "عساف" على الذهب

الجمعة 30/أبريل/2021 - 10:45 م
نسل الاغراب الحلقة 18
نسل الاغراب الحلقة 18
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نسل الاغراب الحلقة 18 | تابع ملخص واحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل نسل الاغراب.. "بكري" يساوم "عساف" على الذهب 

نسل الاغراب الحلقة 18، بدأت أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "نسل الأغراب" الذى يعرض على قناة ON، بانفعال نميرى "محمد جمعة" على أخيه عساف "أحمد السقا" بعد اختفاء شامية "أحلام الجريتلى" والخوف من رد فعل ابنها غفران، خاصة إذا لم يتم تسليمها له في الموعد المحدد، إلا أن عساف يحاول تهدئته وفى نفس الوقت يرفض الدخول في عركة مع بكرى "عماد زيادة" الذى أخفاها في مكان جديد، لأنه يرى وقت العركة لم يأت بعد.

يجلس حمزة "أحمد مالك" وسليم "أحمد داش" مع أبيهما غفران الذى يرفض طلبهما بأن يذهب إلى جليلة "مى عمر" ويحضرها إلى المنزل مرة أخرى، حيث يعتبرها باعته وكسرته بسبب ما فعتله باختيار عساف، بينما يقابل عساف بكرى زلط ويسأله عن مكان شامية لينكر الأخير معرفته بمكانها رغم أنه نقلها في مكان جديد لمساومة عساف وهو ما فعله، حيث طلب من عساف ذهب الأغراب كله وعقد تملك الأرض مقابل إعطائه شامية.

يعرض مسلسل "نسل الأغراب" على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 10.15 صباحًا و3.30 عصرًا.

"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى، بسنت السبقى.

نسل الاغراب الحلقة 18 | تابع ملخص واحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل نسل الاغراب.. "بكري" يساوم "عساف" على الذهب 

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