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عقوبات نارية ضد رئيس لاتسيو

الجمعة 30/أبريل/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
وكالات
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رُفعت مدة إيقاف رئيس لاتسيو كلاوديو لوتيتو من 7 إلى 12 شهراً وغُرِمَ النادي بمبلغ 200 ألف يورو بسبب مخالفة بروتوكولات فيروس كورونا، وذلك بحسب ما حكمت الجمعة محكمة الاستئناف في الاتحاد الإيطالي للعبة.

وتقدم لاتسيو باستئناف القرار الصادر في 26 آذار/مارس بإيقاف رئيسه لسبعة أشهر وتغريم نادي العاصمة مبلغ 150 ألف يورو، لكنه خسر الاستئناف ما تسبب برفع العقوبتين.

كما أبقت محكمة الاستئناف في الاتحاد الإيطالي على عقوبة إيقاف طبيبي النادي إيفو بولتشيني وفابيو روديا لمدة 12 شهراً.

واتُهم لاتسيو بعدم إبلاغ السلطات الصحية المحلية بحالات عدة إيجابية في صفوفه أواخر تشرين الأول/أكتوبر، عشية مباراة في دوري أبطال أوروبا ضد بروج البلجيكي، وبعدها في تشرين الثاني/نوفمبر قبل مباراة أخرى في المسابقة ذاتها ضد زينيت سان بطرسبورغ الروسي.

ويفرض الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) على لاعبي وطواقم الأندية إجراء فحوص للكشف عن فيروس كورونا قبل أي مباراة.

وتبين أن لاعباً واحداً على الأقل من الفريق جاءت نتيجته إيجابية خلال الفحص الذي أجراه الاتحاد القاري، بعدما كانت نتيجته سلبية في الفحص المخصص لمباريات الدوري المحلي خلال الفترة ذاتها.

وانتقد الاتحاد الإيطالي نادي العاصمة على سماحه لثلاثة لاعبين بالمشاركة في حصة تدريبية أقيمت في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، رغم أن نتائجهم جاءت إيجابية قبلها بيوم فقط.

كما اتُهم لاتسيو بإشراكه لاعبين في الدوري المحلي كان من المفترض أن يكونوا في "فترة عزل إجبارية، في حالة عدم ظهور أعراض، لمدة 10 أيام على الأقل".

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