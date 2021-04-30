الصحة تكشف آخر تفاصيل الحصول على لقاح كورونا في مصر

قال مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية، إن هناك زيادة في أعداد المواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح ويقومون بتسجيل بياناتهم على الموقع الإليكتروني الخاص باللقاح.



وأشار، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الجمعة، إلى أن اليوم وصل عدد المسجلين الجدد على الموقع الإليكتروني إلى 72 ألف شخص، وامس كان 71 ألف شخص، وألف أمس كان 78 ألف شخص، وذلك بعد أن كان يصل عدد المسجلين يوميا إلى 20 ألف متوسط.



وكشف أن إجمالي عدد المسجلين على الموقع الإليكتروني للحصول على اللقاح وصل إلى مليون و900 ألف شخص، بينما تجاوز عدد من حصلوا على اللقاح 750 ألف شخص.

