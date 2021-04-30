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موعد مباراتي الأهلي وصن داونز في ربع النهائي دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 30/أبريل/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أسفرت نتائج قرعة الدور ربع النهائى دوري أبطال أفريقيا عن مواجهة نارية ومتجددة للنادي الأهلي أمام نادي صن داونز الجنوب إفريقي في دور ربع نهائي دوري أبطال افريقيا.

و حدد الاتحاد الإفريقي موعد مباراة النادي الأهلي مع نادي صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، في أحد أيام 14 أو 15 مايو المقبل، بينما تقام مباراة العودة أحد أيام 21 او 22 او 23 مايو المقبل.

وأجريت قرعة بطولة دوري أبطال أفريقيا ، في مقر الاتحاد الإفريقي في القاهرة اليوم الخميس ، والتي أقيمت في غياب مندوبي الأندية بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بتفشي فيروس كورونا المستجد.


يذكر أن الفريقان التقيا في نفس الدور في آخر نسختين وكان الصعود حليف كل فريق منهم على حدا. 

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قرعة ربع نهائي الابطال صن داونز ربع نهائي دوري الابطال الاهلي

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