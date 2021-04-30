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توليسو على أعتاب الرحيل عن بايرن ميونخ

الجمعة 30/أبريل/2021 - 11:03 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية ألمانية عن إمكانية رحيل الفرنسي كورينتين توليسو نجم بايرن ميونخ الألماني عن صفوف الفريق في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة كيكر الألمانية بأن بايرن ميونيخ مستعد للاستماع إلى عروض من الأندية الأخرى المهتمة بالتعاقد مع توليسو.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن النجم الفرنسي المتوج بكأس العالم 2018 من الإصابة مؤخرًا ومن الصعب أن يستعيد مكان أساسي في تشكيلة الفريق البافاري في ظل تألق جوشوا كيميتش وليون جوريتسكا.

وأكدت الصحيفة الألمانية أن توليسو يحظى باهتمام أندية وستهام يونايتد وآرسنال ومانشستر يونايتد الإنجليزيين ويوفنتوس وإنتر ميلان ونابولي الإيطاليين وأتلتيكو مدريد الإسباني.

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