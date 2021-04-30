مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العرب









أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن جدول مباريات بطولة كأس العرب، التي ستقام في قطر بداية من يوم 1 ديسمبر المقبل بمشاركة منتخب مصر الأول.





وشهدت القرعة التي أجراها الاتحاد الدولي تواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة مع كل من منتخب الجزائر والفائزين من مواجهتي لبنان ضد جيبوتي وليبيا ضد السودان.





ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر ضد الفائز من لبنان وجيبوتي، يوم 1 ديسمبر في تمام الساعة الثالثة عصرًا.





ويوم الرابع من ديسمبر يلتقي منتخب مصر ضد الفائز من ليبيا والسودان، في تمام الساعة السادسة مساءً.





ويوم السابع من ديسمبر، يختتم منتتخب مصر مبارياته في المجموعة أمام منتخب الجزائر، في تمام الساعة التاسعة مساءً.





وفي حال تأهل منتخب مصر إلى دور الثمانية، سيواجه أحد فرق المجموعة الثالثة والتي تضم كل من المغرب، السعودية، الفائز من فلسطين وجزر القمر، الفائز من الأردن وجنوب السودان، وذلك يوم 11 ديسمبر.



