مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العرب

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مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العرب
الجمعة 30/أبريل/2021 - 11:04 م
غدير أحمد
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن جدول مباريات بطولة كأس العرب، التي ستقام في قطر بداية من يوم 1 ديسمبر المقبل بمشاركة منتخب مصر الأول.
وشهدت القرعة التي أجراها الاتحاد الدولي تواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة مع كل من منتخب الجزائر والفائزين من مواجهتي لبنان ضد جيبوتي وليبيا ضد السودان.
ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر ضد الفائز من لبنان وجيبوتي، يوم 1 ديسمبر في تمام الساعة الثالثة عصرًا.
ويوم الرابع من ديسمبر يلتقي منتخب مصر ضد الفائز من ليبيا والسودان، في تمام الساعة السادسة مساءً.
ويوم السابع من ديسمبر، يختتم منتتخب مصر مبارياته في المجموعة أمام منتخب الجزائر، في تمام الساعة التاسعة مساءً.
وفي حال تأهل منتخب مصر إلى دور الثمانية، سيواجه أحد فرق المجموعة الثالثة والتي تضم كل من المغرب، السعودية، الفائز من فلسطين وجزر القمر، الفائز من الأردن وجنوب السودان، وذلك يوم 11 ديسمبر.
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