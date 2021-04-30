حريق يلتهم 7 حظائر ماشية بمركز أطسا بالفيوم

شب حريق هائل مساء اليوم الجمعة، فى 6 حظائر لتربية الماشية بعزبة الوارث التابعة لقرية الحجر بمركز أطسا بمحافظة الفيوم ونفقت بعض الماشية.



تلقى اللواء مدير أمن الفيوم اخطارا من مامور مركز شرطة أطسا بالفيوم بالحريق وانتقلت سيارتين من الحماية المدنية بالفيوم وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقى المنازل بالقرية.



تبين من التحقيقات أن الحريق شب فى 7حظائر بعزبة الوارث التابعة للوحدة المحلية برقية الحجر بمركز أطسا، بسبب ماس كهربائى، وألتهمت النيران 7 حظائر بالكامل.



أسفر الحريق عن نفوق 7 خراف، وألتهت النيران محتويات 7حظائر بمحتوياتها وتم تحرير محضر بالحريق، وأحيل الى نيابة أطسا التى تولت التحقيق.

