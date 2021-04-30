Advertisements

حريق يلتهم 7 حظائر ماشية بمركز أطسا بالفيوم

الجمعة 30/أبريل/2021 - 11:10 م
بوابة الفجر
ريهام على
Advertisements
شب حريق هائل مساء اليوم الجمعة، فى 6 حظائر لتربية الماشية بعزبة الوارث التابعة لقرية الحجر بمركز أطسا بمحافظة الفيوم ونفقت بعض الماشية.

تلقى اللواء مدير أمن الفيوم اخطارا من مامور مركز شرطة أطسا بالفيوم بالحريق وانتقلت سيارتين من الحماية المدنية بالفيوم وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقى المنازل بالقرية.

تبين من التحقيقات أن الحريق شب فى 7حظائر بعزبة الوارث التابعة للوحدة المحلية برقية الحجر بمركز أطسا، بسبب ماس كهربائى، وألتهمت النيران 7 حظائر بالكامل.

أسفر الحريق عن نفوق 7 خراف، وألتهت النيران محتويات 7حظائر بمحتوياتها وتم تحرير محضر بالحريق، وأحيل الى نيابة أطسا التى تولت التحقيق.
حريق يلتهم 7 حظائر ماشية بمركز أطسا بالفيوم
حريق يلتهم 7 حظائر ماشية بمركز أطسا بالفيوم
حريق يلتهم 7 حظائر ماشية بمركز أطسا بالفيوم
حريق يلتهم 7 حظائر ماشية بمركز أطسا بالفيوم
حريق يلتهم 7 حظائر ماشية بمركز أطسا بالفيوم
حريق يلتهم 7 حظائر ماشية بمركز أطسا بالفيوم

أخبار تهمك

عاجل - لابورتا يُحدد مدرب برشلونة الجديد تمهيدًا لطرد كومان

منذ أقل من ساعتين

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

استشاري طب وقائي يكشف الحل الوحيد لوقف زيادة إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

بشكل رسمي.. ريال مدريد يضم صفقة الماتادور

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول رد من رامي رضوان بعد نقل سمير غانم وزوجته للمستشفى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حريق هائل في كنيسة مارمينا بالعمرانية (فيديو)

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. وفاة الإعلامية ثريا نجم والدة المذيعة مها عثمان

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل - طاهر محمد طاهر يسجل هدف رائعًا للأهلي في شباك الجونة (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

منذ حوالي 6 ساعات

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

انفراد - تفاصيل عرض بيراميدز لضم فرجاني ساسي

منذ ساعة و نصف

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الجونة في الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن أعراض سلالة كورونا الهندية

منذ ساعتين و 55 دقيقة

الأرثوذكسية تصدر بيانا بشأن حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية

منذ ساعة الا ربع

عاجل - أول رد فعل من محمد الشناوي بعد تسجيل الجونة هدف التعادل

منذ 17 دقيقة

عاجل - موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:29 م

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن أعراض سلالة كورونا الهندية

08:42 م

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

05:21 م

عاجل.. حريق هائل في كنيسة مارمينا بالعمرانية (فيديو)

10:21 م

بشكل رسمي.. ريال مدريد يضم صفقة الماتادور

04:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى