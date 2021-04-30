الاتحاد العربي يبحث مع شركة الصناعات المعدنية الخفيفة صناعة أول "روبوت التعليمي"

فى ظل توجهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وملوك ورؤساء الدول العربيه بالاهتمام بالتطوير التكنولوجى والتحول الرقمى وبتوجيهات معالي السفير محمد محمد الربيع الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

ترأس المستشار الدكتور خالد عابد رئيس الاتحاد العربى للتطوير والتنمية وفدا رسميا لزيارة الشركه الوطنية للصناعات المعدنية الخفيفة والمتوسطة في ضيافة المهندس طاهر العسال رئيس مجلس الادارة وضم الوفد العديد من رؤساء القطاعات بالإتحاد لبحث سبل التعاون المشترك بين الكيانين في ظل التحول الرقمي والتكنولوجي وصناعة الروبوت التعليمي.

حيث تكون الوفد المرافق لرئيس الاتحاد كل من احمد السعدني الأمين العام المساعد والدكتور أحمد الشعراوي الأمين العام المساعد لشؤون التنمية المستدامة ورئيس قطاع التنمية المستدامة والدكتور محمد البرنس الامين العام المساعد ورئيس قطاع المسؤولية المجتمعيةوالمهندس اشرف راشد رئيس قطاع التطوير التكنولوجي والمهندس ياسر بطاطا الأمين العام لقطاع التطوير التكنولوجي والمهندس أيمن البابلي مسؤول العلاقات العامة بقطاع التطوير التكنولوجي.

وقام الوفد بتفقد المصنع لمشاهدة الإمكانيات التصميمية الرائدة في الصناعات المغذية والخفيفة، ودارت المناقشات والمباحثات فيما بين المستشار الدكتور خالد عابد والمهندس طاهر العسال حول إمكانية التعاون لتصنيع اول نموذج روبوت تعليمي كما جرت المشاورات حول وضع آلية للتعاون وآلية التنسيق في مشروع التصنيع وإعادة تطوير وتنمية العقل البشري من خلال التعلم من خلال قطاع التطوير التكنولوجي الذي يترأسه المهندس اشرف راشد كما تم الاتفاق علي تضافر كافة القطاعات المتخصصة بالإتحاد لانطلاق هذا المشروع التنموي العملاق حيث انه اساس في التنمية المستدامة والتنمية المجتمعية والتطوير التكنولوجي.