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الصحة تكشف تفاصيل وصول دفعات جديدة من لقاحات كورونا

الجمعة 30/أبريل/2021 - 11:19 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية، إن مصر لديها 2.5 مليون جرعة من لقاح كورونا حاليا، ومن المفترض أننا سنشهد تدفقات من اللقاحات خلال الفترة المقبلة.

وأشار، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الجمعة، إلى أن مصر استقبلت 900 ألف جرعة من لقاح سينوفارم منذ يومين، وفي انتظار استقبال 1.7 مليون جرعة من لقاح "أسترازينكا" من خلال منظمة الجافي، فضلا على استقبال مليون جرعة من لقاح سينوفارم الفترة المقبلة.

وأعلن ان مصر ستتسلم 2 مليون جرعة في منتصف مايو المقبل من لقاح "سينوفاك" تحت التصنيع، كما تعاقدت مصر على 10 مليون جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي وتم تحويل جزء من المبلغ المالي الخاص بهذه الدفعة.

ولفت إلى أن مصر تعاقدت أيضا على 4مليون جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون"، وسيتم توريدهم خلال الربع الأخير من العام الجاري.

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