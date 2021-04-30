Advertisements

عاجل - أول رد فعل من محمد الشناوي بعد تسجيل الجونة هدف التعادل

الجمعة 30/أبريل/2021 - 11:20 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
انفعل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على لاعبي الفريق الأحمر بعدما نجح محمد نجيب مدافع فريق الجونة في إدراك التعادل لفريقه بشباك الفريق الأحمر.

وفي الدقيقة 86 نجح محمد نجيب مدافع الجونة في إدراك التعادل لفريقه بمرمى ناديه السابق خلال المباراة المقامة حاليا على ستاد السلام.

وقال الشناوي للاعبي فريقه "أنا عارف إنها هتدخل جول والله عارف إنها هتدخل".

ويتعادل الأهلي حاليا أمام الجونة بهدف لكل فريق في المباراة المقامة على ستاد السلام والمؤجلة من الجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

أخبار تهمك

عاجل - موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حريق هائل في كنيسة مارمينا بالعمرانية (فيديو)

منذ ساعة و 12 دقيقة

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - لابورتا يُحدد مدرب برشلونة الجديد تمهيدًا لطرد كومان

منذ ساعة و نصف

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - طاهر محمد طاهر يسجل هدف رائعًا للأهلي في شباك الجونة (فيديو)

منذ 43 دقيقة

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن أعراض سلالة كورونا الهندية

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الجونة في الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

انفراد - تفاصيل عرض بيراميدز لضم فرجاني ساسي

منذ ساعة و 25 دقيقة

استشاري طب وقائي يكشف الحل الوحيد لوقف زيادة إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

بشكل رسمي.. ريال مدريد يضم صفقة الماتادور

منذ حوالي 7 ساعات

قرار عاجل من المترو بسبب حرارة الجو

منذ حوالي 8 ساعات

الأرثوذكسية تصدر بيانا بشأن حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية

منذ 41 دقيقة

عاجل.. أول رد من رامي رضوان بعد نقل سمير غانم وزوجته للمستشفى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة الإعلامية ثريا نجم والدة المذيعة مها عثمان

منذ ساعة و 22 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:29 م

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن أعراض سلالة كورونا الهندية

08:42 م

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

05:21 م

عاجل.. حريق هائل في كنيسة مارمينا بالعمرانية (فيديو)

10:21 م

بشكل رسمي.. ريال مدريد يضم صفقة الماتادور

04:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى