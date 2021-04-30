عاجل - أول رد فعل من محمد الشناوي بعد تسجيل الجونة هدف التعادل

انفعل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على لاعبي الفريق الأحمر بعدما نجح محمد نجيب مدافع فريق الجونة في إدراك التعادل لفريقه بشباك الفريق الأحمر.





وفي الدقيقة 86 نجح محمد نجيب مدافع الجونة في إدراك التعادل لفريقه بمرمى ناديه السابق خلال المباراة المقامة حاليا على ستاد السلام.





وقال الشناوي للاعبي فريقه "أنا عارف إنها هتدخل جول والله عارف إنها هتدخل".





ويتعادل الأهلي حاليا أمام الجونة بهدف لكل فريق في المباراة المقامة على ستاد السلام والمؤجلة من الجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.



