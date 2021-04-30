عاجل - الأهلي يسقط في فخ التعادل بشكل مفاجيء أمام الجونة





فرض الجونة التعادل الإيجابي على مضيفه الأهلي بهدف لكل فريق، وذلك في المباراة التي جرت مساء اليوم الجمعة على ستاد السلام في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.





تقدم طاهر محمد طاهر للأهلي في الدقيقة 57، ونجح محمد نجيب في إدارك التعادل للجونة في الدقيقة 86.





الشوط الأول





في الدقيقة الثانية أخطأ دفاع الجونة لتصل الكرة إلى محمد شريف الذي سدد الكرة من على حدود منقطة الجزاء لكن لؤي وائل تدخل في الوقت المناسب ليحولها إلى ركلة ركنية في أول المحاولات الهجومية لأصحاب الفريق الأحمر.





وسدد محمود كهربا في الدقيقة 4 لكن إسلام طارق حارس مرمى الجونة تصدى للكرة بثبات دون خطورة على مرمى الفريق الساحلي.





وحصل ناصر ماهر على ركلة حرة من الناحية اليسرى لينفذها إلى محمد شريف داخل منطقة الجزاء الذي سددها قوية في أقدام مدافعي الجونة وتضيع المحاولة الهجومية للفريق الأحمر.





وفرض الأهلي سيطرته على مجريات اللقاء بفضل تحركات النشيط ناصر ماهر الذي صنع أكثر كرة لمهاجمي الفريق الأحمر محمود كهربا ومحمد شريف لكن محاولاتهم لم تشكل الخطورة الحقيقة على مرمى إسلام طارق حارس مرمى الجونة.





وفي الدقيقة 20 مرر ناصر ماهر تمريرة رائعة لمحمود كهربا الذي سدد الكرة لكن محمد الحبيب يكن ظهير أيمن الجونة وضع قدمه أمامها ويوقف خطورتها وتذهب سهلة إلى إسلام طارق حارس مرمى الضيوف.





ومع حلول الدقيقة 23 كانت أول المحاولات الهجومية من جانب لاعبي فريق الجونة حيث انطلق أحمد عامر من الناحية اليسرى ومرر كرة عرضية من الناحية اليسرى ليتدخل محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي تدخل في الوقت المناسب وأمسك بالكرة قبل أن تشكل خطورة على مرماه.





ولجأ رضا شحاته المدير الفني للجونة إلى دكة بدلاء فريقه في الدقيقة 33 بعدما قرر إشراك عمرو السعداوي بدلا من جوناثان نجويم الذي اضطر لمغادرة ملعب اللقاء متأثرا بالإصابة.









وانطلق محمود الشبراوي جناح الجونة من الناحية اليسرى ليمرر الكرة داخل منطقة الجزاء ويحولها مبوبو بجوار القائم الأيسر لمحمد الشناوي في محاولة من الجونة لاستكشاف مرمى الأهلي.





وفي الدقيقة 38 غادر سعد الدين سمير مدافع الأهلي ملعب المباراة متأثرا بالإصابة ليحل زميله ياسر إبراهيم بديلا له.





واحتسب حكم اللقاء محمد عادل 3 دقائق وقت بدل من ضائع لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.





الشوط الثاني

ومع بداية أحداث الشوط الثاني قرر موسيماني المدير الفني للأهلي إجراء تغييران بالدفع بمحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر بدلا من ناصر ماهر ومحمود كهربا فيما قام رضا شحاته بالدفع بالثنائي عموري وكريم الطيب بدلا من محمد الحبيب يكن وإدريس مبومبو.





وحصل أفشة على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 48 نفذها صانع ألعاب الفريق الأحمر على رأس طاهر محمد طاهر لتمر بجوار القائم الأيسر لإسلام طارق حارس مرمى فريق الجونة.





وفي الدقيقة 52 أشهر الحكم محمد عادل البطاقة الصفراء الأولى في اللقاء لكريم الطيب مهاجم الجونة بعد تدخله القوي مع ياسر إبراهيم مدافع الأهلي، وأتبعه ببطاقة أخرى لأحمد رمضان بيكهام لاعب الفريق الأحمر.





وانطلق طاهر محمد طاهر في الدقيقة 57 ليسدد تصويبة قوية سكنت شباك الحارس إسلام طارق معلنا الهدف الأول للأهلي في اللقاء.





بعد الهدف الأول للأهلي استمر ضغط لاعبو الأهلي على مرمى الجونة حيث سدد محمد مجدي أفشة كرة قوية ارتطمت بالقائم الأيسر لإسلام طارق حارس مرمى الجونة وتضيع فرصة الهدف الثاني للفريق الأحمر.





وتدخل سيرج أكا بقوة على أكرم توفيق في وسط الملعب ليسقط لاعب الأهلي ويتدخل الجهاز الطبي لعلاجه، ويحصل لاعب الجونة على البطاقة الصفراء الثالثة في المباراة.





وفي الدقيقة 67 أجرى موسيماني التغيير الثالث للأهلي بإشراك محمد هاني بدلا من حسين الشحات على أن ينتقل أحمد بيكهام للعب في وسط الملعب وتولي محمد هاني الجبهة اليمنى، ثم أتبعه بتغيير رابع بالدفع بصلاح محسن بدلا من محمد شريف لتنشيط الناحية الهجومية.





وتسلم طاهر محمد طاهر الكرة من الناحية اليسرى ومرر الكرة عرضية داخل منطقة الجزاء ليقابلها محمد أفشة بتصويبة قوية تصدى لها إسلام طارق ببراعة وينقذ مرماه من هدف ثان.





وفي الدقيقة 73 أجرى رضا شحاته المدير الفني للجونة تغيير آخر بإشراك محمد رجب بدلا من أحمد عامر لتنشيط الشق الهجومي وزيادة الفاعلية الهجومية للفريق الساحلي.





وسدد كامبادي كرة زاحفة في الدقيقة 77 مرت بجوار القائم الأيمن لمحمد الشناوي وتضيع فرصة ساحلية لإدراك التعادل في اللقاء.





وفي الدقيقة 86 نفذ عمرو السعدواي ركلة حرة مباشرة من الناحية اليمنى ليقابلها محمد نجيب بضربة رأسية رائعة داخل الشباك مسجلا هدف التعادل للفريق للجونة.





ومرت الدقائق المتبقية من اللقاء دون جديد لينتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.





وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني فيما رفع الجونة عند 25 نقطة في المركز التاسع.



