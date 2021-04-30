ننشر تفاصيل حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية

وحاصرت قوات الدفاع المدني بالجيزة، ألسنة اللهب المندلعة داخل مبنى كنيسة مارمينا بحي العمرانية، غربي محافظة الجيزة مساء اليوم الجمعة.





ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة بـ8 سيارات إطفاء -بينها خزان استراتيجي وسلم هيدروليكي- في محاولة لمحاصرة ألسنة النيران داخل مبنى الكنيسة.





تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في كنيسة بحي العمرانية، غرب المحافظة.





ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء تحت إشراف نائبه هاني محمد.





وعكف رجال الدفاع المدني على محاصرة ألسنة النيران ومنع خطر امتدادها إلى المنازل المجاورة، وساهم استخدام السلم الهيدروليكي في الإسراع من عملية الإخماد نظرا لضيق عرض شارع مجمع المدارس، ومن ثم بدء عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.





كما انتقل اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة إلى محل البلاغ، للوقوف على ملابسات الحادث موجها بحصر الخسائر الناجمة عن الحريق ومعرفة سبب اندلاعه.