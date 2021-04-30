مواعيد مباريات الفرق الأربعة المتنافسة على لقب الدوري الإسباني













خسر نادي برشلونة أمام نظيره غرناطة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة المؤجلة التي جمعت بينهما من الجولة الثانية والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





توقف رصيد برشلونة بعد هزيمة غرناطة عند النقطة 71، يحتل بها المركز الثالث، بفارق المواجهات المُباشرة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، وبفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد صاحب الصدارة برصيد 73 نقطة.





وبعد هزيمة برشلونة، أصبح هناك أربع فرق تتنافس على بطولة الدوري الإسباني الممتاز، وهم أتلتيكو مدريد وريال مدريد وبرشلونة، بالإضافة إلى إشبيلية صاحب المركز الرابع برصيد 70 نقطة.





المواجهات الخمس المقبلة في بطولة الدوري الإسباني الممتاز، ستكون حاسمة للرباعي الذي يرغب في حسم لقب الليجا.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي"، المباريات المتبقية للفرق الأربعة المُنافِسة على لقب الدوري الإسباني.





ريال مدريد





- أوساسونا الجولة الرابعة والثلاثين - يوم 1 مايو 2021.





- إشبيلية الجولة الخامسة والثلاثين - يوم 9 مايو 2021.





- غرناطة الجولة السادسة والثلاثين - يوم 13 مايو 2021.





- أتلتيك بلباو الجولة السابعة والثلاثين - يوم 16 مايو 2021.





- فياريال الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة - يوم 23 مايو 2021.





برشلونة





- فالنسيا الجولة الرابعة والثلاثين - يوم 2 مايو 2021.





- أتلتيكو مدريد الجولة الخامسة والثلاثين - يوم 8 مايو 2021.





- ليفانتي الجولة السادسة والثلاثين - يوم11 مايو 2021.





- سليتا فيجو الجولة السابعة والثلاثين - يوم 16 مايو 2021.





- إيبار الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة - يوم 23 مايو 2021.





أتلتيكو مدريد





- إلتشي الجولة الرابعة والثلاثين - يوم 1 مايو 2021.





- برشلونة الجولة الخامسة والثلاثين - يوم 8 مايو 2021.





- ريال سوسييداد الجولة السادسة والثلاثين - يوم 12 مايو 2021.





- أوساسونا الجولة السابعة والثلاثين - يوم 16 مايو 2021.





- بلد الوليد الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة - يوم 23 مايو 2021.





إشبيلية





- أتلتيك بلباو الجولة الرابعة والثلاثين - يوم 3 مايو 2021.





- ريال مدريد الجولة الخامسة والثلاثين - يوم 9 مايو 2021.





- فالنسيا الجولة السادسة والثلاثين - يوم 12 مايو 2021.





- فياريال الجولة السابعة والثلاثين - يوم 16 مايو 2021.



