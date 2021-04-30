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إيفرتون يخطط لخطف نجم برشلونة

الجمعة 30/أبريل/2021 - 11:31 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن إيفرتون الإنجليزي يخطط للتعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو نجم برشلونة الإسباني في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة ذا صن البريطانية أنه هناك ثقة بين مسئولي إيفرتون بقدرتهم على التعاقد مع النجم البرازيلي مقابل دفع مبلغ 35 مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن كوتينيو قد يرحل عن برشلونة بمبلغ أقل من المبلغ التي إنتقل به من ليفربول إليه بـ 110 ملايين، حيث تعاقد معه البرسا في يناير 2018 مقابل 145 مليون جنيه إسترليني.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن الإتفاق قريب بين الطرفين على الرغم من التخوف النسبي لدى النادي الإنجليزي حول حالة النجم البرازيلي الغائب منذ أشهر بسبب الإصابة.

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