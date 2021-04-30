عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام الجونة

اتخذ مسؤولو النادي الأهلي قرارا تجاه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر بعد التعادل في مباراة اليوم أمام الجونة.





وتعادل الأهلي اليوم الجمعة أمام نظيره الجونة بهدف لكل فريق في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.





وقرر مسؤولو النادي الأهلي تجديد الثقة في الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي رغم التعادل في مباراة اليوم وأكدوا رفضهم في إجرا أي تعديلات على الجهاز الفني.





وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني فيما رفع الجونة عند 25 نقطة في المركز التاسع.



