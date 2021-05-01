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تصريحات مؤثرة.. زيدان يتحدث عن إصابات ريال مدريد الكارثية

السبت 01/مايو/2021 - 12:02 ص
بوابة الفجر
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أبدى المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، الفرنسي زين الدين زيدان، إحباطه من الإصابات التي تحاصر فريقه في الفترة الماضية، مؤكداً أنه ليس من السهل العمل بنظام المداورة بين اللاعبين في المباريات.

وعانى المدافع داني كارفخال من انتكاسة أخرى هذا الأسبوع، وذلك بعد ثلاث مباريات على عودته للفريق، ومن المتوقع أن يغيب عن ما تبقى من الموسم.

وانضم كارفخال إلى قائمة من المصابين تضم كلاً من لوكاس فاسكيز وفيرلاند ميندي وفيدريكو فالفريدي، لكن قائد الفريق سرجيو راموس عاد للتدريبات وقد يشارك أمام أوساسونا في الدوري الإسباني يوم السبت.

ويواجه ريال مدريد تحديات أخرى في جدول مزدحم من المباريات، حيث سيواجه أوساسونا في الدوري الإسباني، ثم يواجه تشيلسي الإنجليزي في إياب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وأوضح زيدان أنه لن يريح أي لاعب من الأساسين في نهاية هذا الأسبوع، إذ يسعى ريال مدريد، المتخصص في التعادل، في تحقيق الفوز الثاني في ست مباريات خاضها بكل البطولات.

وقال زيدان في مؤتمر صحافي قبل مباراة أوساسونا: "كمدرب أنا محبط للغاية من الانتكاسات".

وأضاف: "لا يمكنني أن أشرح عدد الانتكاسات التي تعرضنا لها، كل الفرق لديها مشاكل، لكن وصولنا إلى تلك النقطة مع كل تلك المشاكل التي واجهتنا يعني الكثير".

وتابع: "أنا سعيد بشخصية اللاعبين وما أخرجناه منهم، نحن جميعاً نثق بما نفعل، كل واحد منا يشعر بذلك وهذا أمر مهم".

وأوضح زيدان: "ليس من السهل أن تتولى تدريب فريق مثل ريال مدريد، كل شخص لديه رأي، لكن الأمر ليس سهلاً، وظيفتي هي أن أفعل كل ما بوسعي، إنه عام نادر وسنواصل القتال".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة، متفوقاً في فارق المواجهات المباشرة على غريمه التقليدي برشلونة صاحب المركز الثالث وبفارق نقطة عن إشبيلية صاحب المركز الرابع، فيما يتصدر أتلتيكو مدريد جدول المسابقة برصيد 73 نقطة.

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