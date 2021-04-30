موعد مباراة الإسماعيلي المقبلة في الدوري المصري الممتاز









يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، لمواجهة نظيره الإنتاج الحربي، مساء غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.





وتقام مباراة الإسماعيلي أمام نظيره الإنتاج الحربي، على أرضية ملعب الإنتاج الحربي "الأهلي وي السلام".





ويحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة، بينما يتواجد الإنتاج الحربي في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 12 نقطة.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.



