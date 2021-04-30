موعد مباراة الإسماعيلي المقبلة في الدوري المصري الممتاز

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موعد مباراة الإسماعيلي المقبلة في الدوري المصري الممتاز
الجمعة 30/أبريل/2021 - 11:33 م
غدير أحمد
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، لمواجهة نظيره الإنتاج الحربي، مساء غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.
وتقام مباراة الإسماعيلي أمام نظيره الإنتاج الحربي، على أرضية ملعب الإنتاج الحربي "الأهلي وي السلام".
ويحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة، بينما يتواجد الإنتاج الحربي في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 12 نقطة.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.
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