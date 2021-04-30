Advertisements

موعد مباراة الإسماعيلي المقبلة في الدوري المصري الممتاز

الجمعة 30/أبريل/2021 - 11:33 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
Advertisements


يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، لمواجهة نظيره الإنتاج الحربي، مساء غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الإسماعيلي أمام نظيره الإنتاج الحربي، على أرضية ملعب الإنتاج الحربي "الأهلي وي السلام".

ويحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة، بينما يتواجد الإنتاج الحربي في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 12 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

أخبار تهمك

عاجل.. حريق هائل في كنيسة مارمينا بالعمرانية (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

انفراد - تفاصيل عرض بيراميدز لضم فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل - موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - قرار ناري من الأهلي ضد لاعبيه بعد التعادل أمام الجونة

منذ نصف ساعة

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - لابورتا يُحدد مدرب برشلونة الجديد تمهيدًا لطرد كومان

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

منذ 34 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من محمد الشناوي بعد تسجيل الجونة هدف التعادل

منذ أقل من ساعة

بشكل رسمي.. ريال مدريد يضم صفقة الماتادور

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

منذ حوالي 7 ساعات

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن أعراض سلالة كورونا الهندية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام الجونة

منذ 41 دقيقة

عاجل.. أول رد من رامي رضوان بعد نقل سمير غانم وزوجته للمستشفى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة الإعلامية ثريا نجم والدة المذيعة مها عثمان

منذ ساعتين

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الجونة في الدوري

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:38 م

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

05:29 م

عاجل - قرار ناري من الأهلي ضد لاعبيه بعد التعادل أمام الجونة

11:43 م

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام الجونة

11:32 م

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن أعراض سلالة كورونا الهندية

08:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى