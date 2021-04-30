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"الأعداد في تزايد".. مستشار الرئيس للصحة يكشف أخر مستجدات الوضع الوبائي في مصر
الجمعة 30/أبريل/2021 - 11:33 م
داليا الحسين
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية إن هناك ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر، موضحا أن أعداد الإصابات تزيد تدريجيا، وتجاوزنا 1000 إصابة في اليوم.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الجمعة أن بلادنا تواجه الموجة الثالثة لفيروس كورونا.
وأشار مستشار الرئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية إلى الأعداد ستتصاعد إلى أن تصل لمستوى ثابت لعدة أيام ثم تنخفض مرة أخرى.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الجمعة أن بلادنا تواجه الموجة الثالثة لفيروس كورونا.
وأشار مستشار الرئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية إلى الأعداد ستتصاعد إلى أن تصل لمستوى ثابت لعدة أيام ثم تنخفض مرة أخرى.
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