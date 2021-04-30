Advertisements

"الأعداد في تزايد".. مستشار الرئيس للصحة يكشف أخر مستجدات الوضع الوبائي في مصر

الجمعة 30/أبريل/2021 - 11:33 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية إن هناك ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر، موضحا أن أعداد الإصابات تزيد تدريجيا، وتجاوزنا 1000 إصابة في اليوم.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الجمعة أن بلادنا تواجه الموجة الثالثة لفيروس كورونا.

وأشار مستشار الرئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية إلى الأعداد ستتصاعد إلى أن تصل لمستوى ثابت لعدة أيام ثم تنخفض مرة أخرى.

أخبار تهمك

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

منذ نصف ساعة

عاجل - لابورتا يُحدد مدرب برشلونة الجديد تمهيدًا لطرد كومان

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام الجونة

منذ 37 دقيقة

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الجونة في الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول رد فعل من محمد الشناوي بعد تسجيل الجونة هدف التعادل

منذ أقل من ساعة

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول رد من رامي رضوان بعد نقل سمير غانم وزوجته للمستشفى

منذ حوالي 5 ساعات

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن أعراض سلالة كورونا الهندية

منذ حوالي 3 ساعات

الأرثوذكسية تصدر بيانا بشأن حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية

منذ ساعة و 16 دقيقة

انفراد - تفاصيل عرض بيراميدز لضم فرجاني ساسي

منذ ساعتين

عاجل.. حريق هائل في كنيسة مارمينا بالعمرانية (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

بشكل رسمي.. ريال مدريد يضم صفقة الماتادور

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - قرار ناري من الأهلي ضد لاعبيه بعد التعادل أمام الجونة

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:38 م

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

05:29 م

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام الجونة

11:32 م

عاجل - قرار ناري من الأهلي ضد لاعبيه بعد التعادل أمام الجونة

11:43 م

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن أعراض سلالة كورونا الهندية

08:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى