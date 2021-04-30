دينا الشربيني بين الذهب والانتقام من السيوفي في قصر النيل

اكتشفت كاميليا (دينا الشربيني)، في الحلقة الثامنة عشر من مسلسل قصر النيل، خلال بحثها عن الكنز الذهبي، أن منصور السيوفي (صبري فواز) لم يتزوجها لشخصها وإنما لرغبته في الوصول إلى خالها ممدوح سعيد ( محمود البزاوي)، والذي سيكشف له عن مكان الذهب.



وفي الوقت نفسه نقل منير (عمرو السعيد) لكاميليا ما عرفه عن تورط خالها في جريمة قتل ابن عمه عويس، بعد اختلافهما بشأن تقسيم الجنيهات الذهبية، لتتأكد كاميليا من أن ممدوح قد ترك الذهب في الفيوم، وأن عليها التحرك سريعًا للوصول إليها قبل المحامي عزت درويش (صلاح عبد الله).



ولم تتخلَ كاميليا عن محاولاتها للسيطرة على أبناء فهمي السيوفي (تامر ضيائي) فطلبت من نبيل (نبيل عيسى) إخراج الطفل منصور من القصر وجعل خاله هو المسؤول عن تربيته لأن بيئة القصر لن تكون مناسبة له، ولكن تفاجئ الجميع برد فعل عايدة (ريهام عبد الغفور) والتي رحبّت بالطفل بشدة، لدرجة أثارت الشكوك في نفوس الجميع.



وفيما يخص قضية استبدال جثة منصور السيوفي، فقد اقترب خالد نوح (أحمد مجدي) من كشف الحقيقة بعدما وصل إلى الطبيب الشرعي عادل غبريال (أحمد كمال) الذي نفذ عملية الاستبدال واستقال من عمله، فهل سيخبر كاميليا بهذه الخطوة نحو الحقيقة أم سيحتفظ بها لنفسه؟



ويُعرض مسلسل قصر النيل على قناة mbc مصر في تمام الساعة 4:30 عصرًا و9:30 مساءً، وعلى منصة شاهد vip.



ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، محمد حاتم، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.



يذكر أن دينا الشربيني حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا بمسلسلاتها الرمضانية، حيث نافست الموسم الماضي بمسلسل لعبة النسيان، الذي تصدر التريند أكثر من مرة خلال حلقاته، وأيضًا مسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كـأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة، كما تستعد النجمة لإطلاق فيلميها البعض لا يذهب للمأذون مرتين وثانية واحدة في دور العرض المصرية خلال هذا العام.