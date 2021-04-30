الصحة: بدء التشغيل التجريبي لمركز التطعيم الرئيسي بأرض المعارض خلال 48 ساعة

قال مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية، إنهم بصدد افتتاح مركز التطعيم رئيسي في أرض المعارض بمدينة نصر، والذي سيساهم في تطعيم 10 آلاف مواطن يوميا بدون الشعور بأي زحام.



وأشار، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الجمعة، إلى أنه تم الإعداد لوجود أماكن للانتظار، معلنا أنه سيتم بدء التشغيل التجريبي للمركز خلال 48 ساعة.



ولفت مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية، إلى أنه من المقرر تخصيص مكان مماثل لمركز التطعيم الرئيسي في أرض المعارض بمنطقة الجيزة، وهذا بهدف تسريع عملية التطعيم.

