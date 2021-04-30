Advertisements

السياحة: لجان سرية لمتابعة إلتزام المنشآت بالإجراءات الاحترازية

الجمعة 30/أبريل/2021 - 11:34 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
قال عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، إن هناك لجان للمرور على كل منشآت الدولة، متابعًا: "نتابع مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المنشآت من خلال لجان سرية"، موضحًا: "شخص عادي بيدخل المنشأة يشوف الوضع فيها عامل ازاي من غير ما يبين أنه لجنة".

وأضاف "العاصي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم اتخاذ قرارات غلق ضد عدة منشآت بسبب عد الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وتابع: "نحاول أن نكون ملتزمين في هذه الفترة، ويتم اتخاذ إجراءات تجاه المخالفين"، لافتًا إلى أن وزارة السياحة لم توافق على أي خيم خلال شهر رمضان، ولم تصدر أي تخيص لأي خيمة رمضانية على الإطلاق.

أخبار تهمك

عاجل - أول رد فعل من محمد الشناوي بعد تسجيل الجونة هدف التعادل

منذ أقل من ساعة

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام الجونة

منذ 41 دقيقة

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

منذ 34 دقيقة

انفراد - تفاصيل عرض بيراميدز لضم فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. أول رد من رامي رضوان بعد نقل سمير غانم وزوجته للمستشفى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - قرار ناري من الأهلي ضد لاعبيه بعد التعادل أمام الجونة

منذ نصف ساعة

عاجل - لابورتا يُحدد مدرب برشلونة الجديد تمهيدًا لطرد كومان

منذ ساعتين و 13 دقيقة

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

منذ حوالي 7 ساعات

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن أعراض سلالة كورونا الهندية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وفاة الإعلامية ثريا نجم والدة المذيعة مها عثمان

منذ ساعتين

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. حريق هائل في كنيسة مارمينا بالعمرانية (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

بشكل رسمي.. ريال مدريد يضم صفقة الماتادور

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الجونة في الدوري

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:38 م

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

05:29 م

عاجل - قرار ناري من الأهلي ضد لاعبيه بعد التعادل أمام الجونة

11:43 م

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام الجونة

11:32 م

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن أعراض سلالة كورونا الهندية

08:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى