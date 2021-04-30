السياحة: لجان سرية لمتابعة إلتزام المنشآت بالإجراءات الاحترازية

قال عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، إن هناك لجان للمرور على كل منشآت الدولة، متابعًا: "نتابع مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المنشآت من خلال لجان سرية"، موضحًا: "شخص عادي بيدخل المنشأة يشوف الوضع فيها عامل ازاي من غير ما يبين أنه لجنة".



وأضاف "العاصي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم اتخاذ قرارات غلق ضد عدة منشآت بسبب عد الالتزام بالإجراءات الاحترازية.



وتابع: "نحاول أن نكون ملتزمين في هذه الفترة، ويتم اتخاذ إجراءات تجاه المخالفين"، لافتًا إلى أن وزارة السياحة لم توافق على أي خيم خلال شهر رمضان، ولم تصدر أي تخيص لأي خيمة رمضانية على الإطلاق.

