ننشر تردد قناة الحياة مسلسلات 2021.. ومواعيد عرض مسلسلات رمضان على Al Hayat Musalsalat 2021 (تردد قناة الحياة)





عرض باقة مميزة من الأعمال الدرامية، دفع الكثير من المشاهدين للبحث عن تردد قناة الحياة مسلسلات 2021 ومواعيد عرض مسلسلات رمضان على Al Hayat Musalsalat، لمتابعة مسلسلات رمضان والبرامج بكافة أنواعها سواء كانت دينية أو منوعات.





تردد قناة الحياة مسلسلات 2021 ومواعيد عرض مسلسلات رمضان على Al Hayat Musalsalat

ونستعرض لكم متابعينا الكرام تردد قناة الحياة مسلسلات 2021 ومواعيد عرض مسلسلات رمضان على Al Hayat Musalsalat، استمرارا لسلسلة الخدمات الفنية التي تقدمها لقراءها على مدار الساعة.





تردد قناة الحياة 2021





- القمر الصناعي: نايل سات.





- التردد: 12207.





- معدل الترميز: 27500.





- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.





مواعيد عرض مسلسلات رمضان على قناة الحياة





مسلسل وكل ما نفترق

ويعرض المسلسل في تمام الساعة 9:20 مساءً والإعادة 8:30 صباحا، وهو من بطولة الفنانة ريهام حجاج، عمرو عبدالجليل، رانيا يوسف، طارق عبدالعزيز وأحمد فهمي، وتأليف أحمد وائل ومحمد أمين راضي، وإخراج كريم العدل، وتدور أحداث مسلسل "وكل ما نفترق" في إطار تشويقي.





مسلسل ضل راجل

يعرض ضل راجل في تمام الساعة 12:10 صباحا، والإعادة الأولى 7 صباحا والإعادة الثانية 4:30 مساءً، وهو من بطولة الفنان ياسر جلال، نيرمين الفقي، محمود عبدالغني، وأحمد حلاوة، وتأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح، وتدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الشعبية، حيث يتناول الكثير من القضايا والمشاكل الإنسانية والاجتماعية من خلال التشويق المثير.





مسلسل القاهرة كابول

كما يعرض مسلسل القاهرة كابول في تمام الساعة 7:55 مساءً والإعادة 1:40 صباحا، وهو من بطولة الفنان طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، وحنان مطاوع، وتأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، وتدور أحداث مسلسل "القاهرة كابول" عن 3 قصص مثيرة من المؤامرات.





مسلسل أحسن أب

ويعرض احس أب الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الأولى 5:30 صباحا والإعادة الثانية 10 صباحا، وهو من بطولة الفنان علي ربيع، سامي مغاوري، أحمد فتحي، وأحمد جمال سعيد، وتأليف أحمد محيي وإخراج معتز التوني، وتدور أحداث مسلسل "أحسن أب" في إطار اجتماعي كوميدي.





مسلسل النمر

وأخيرا يعرض النمر في تمام الساعة 10:45 مساءً والإعادة الأولى 4 صباحا والإعادة الثانية 1 مساءً، وهو من بطولة الفنان محمد إمام، نيرمين الفقي، هنا الزاهد وأحمد خالد صالح، وتأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وتدور أحداث مسلسل "النمر" في إطار الإثارة والتشويق والأكشن.





مسلسل كوفيد 25

وأخيرا يعرض كوفيد 25 على شاشة الحياة في تمام الساعة 6.30 مساءً على أن تكون الإعادة الأولى في 5:30 صباحا، والأخرى 10 صباحا، وهو من بطولة النجم يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني، وآيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين، وعماد رشاد، وغيرهم من النجوم، من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج سينرجي، وهو من الأعمال التي تنتمي إلى الأعمال الدرامية ذات الـ15 حلقة.



