Advertisements

ننشر تردد قناة الحياة مسلسلات 2021.. ومواعيد عرض مسلسلات رمضان على Al Hayat Musalsalat 2021 (تردد قناة الحياة)

الجمعة 30/أبريل/2021 - 11:32 م
تردد قناة الحياة مسلسلات 2021
تردد قناة الحياة مسلسلات 2021
Advertisements

ننشر تردد قناة الحياة مسلسلات 2021.. ومواعيد عرض مسلسلات رمضان على Al Hayat Musalsalat 2021 (تردد قناة الحياة)

عرض باقة مميزة من الأعمال الدرامية، دفع الكثير من المشاهدين للبحث عن تردد قناة الحياة مسلسلات 2021 ومواعيد عرض مسلسلات رمضان على Al Hayat Musalsalat، لمتابعة مسلسلات رمضان والبرامج بكافة أنواعها سواء كانت دينية أو منوعات.

تردد قناة الحياة مسلسلات 2021 ومواعيد عرض مسلسلات رمضان على Al Hayat Musalsalat
ونستعرض لكم متابعينا الكرام تردد قناة الحياة مسلسلات 2021 ومواعيد عرض مسلسلات رمضان على Al Hayat Musalsalat، استمرارا لسلسلة الخدمات الفنية التي تقدمها لقراءها على مدار الساعة.

تردد قناة الحياة 2021

القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12207.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

مواعيد عرض مسلسلات رمضان على قناة الحياة

مسلسل وكل ما نفترق
ويعرض المسلسل في تمام الساعة 9:20 مساءً والإعادة 8:30 صباحا، وهو من بطولة الفنانة ريهام حجاج، عمرو عبدالجليل، رانيا يوسف، طارق عبدالعزيز وأحمد فهمي، وتأليف أحمد وائل ومحمد أمين راضي، وإخراج كريم العدل، وتدور أحداث مسلسل "وكل ما نفترق" في إطار تشويقي.

مسلسل ضل راجل
يعرض ضل راجل في تمام الساعة 12:10 صباحا، والإعادة الأولى 7 صباحا والإعادة الثانية 4:30 مساءً، وهو من بطولة الفنان ياسر جلال، نيرمين الفقي، محمود عبدالغني، وأحمد حلاوة، وتأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح، وتدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الشعبية، حيث يتناول الكثير من القضايا والمشاكل الإنسانية والاجتماعية من خلال التشويق المثير.

مسلسل القاهرة كابول
كما يعرض مسلسل القاهرة كابول في تمام الساعة 7:55 مساءً والإعادة 1:40 صباحا، وهو من بطولة الفنان طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، وحنان مطاوع، وتأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، وتدور أحداث مسلسل "القاهرة كابول" عن 3 قصص مثيرة من المؤامرات. 

مسلسل أحسن أب
ويعرض احس أب الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الأولى 5:30 صباحا والإعادة الثانية 10 صباحا، وهو من بطولة الفنان علي ربيع، سامي مغاوري، أحمد فتحي، وأحمد جمال سعيد، وتأليف أحمد محيي وإخراج معتز التوني، وتدور أحداث مسلسل "أحسن أب" في إطار اجتماعي كوميدي.

مسلسل النمر
وأخيرا يعرض النمر في تمام الساعة 10:45 مساءً والإعادة الأولى 4 صباحا والإعادة الثانية 1 مساءً، وهو من بطولة الفنان محمد إمام، نيرمين الفقي، هنا الزاهد وأحمد خالد صالح، وتأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وتدور أحداث مسلسل "النمر" في إطار الإثارة والتشويق والأكشن.

مسلسل كوفيد 25
وأخيرا يعرض كوفيد 25 على شاشة الحياة في تمام الساعة 6.30 مساءً على أن تكون الإعادة الأولى في 5:30 صباحا، والأخرى 10 صباحا، وهو من بطولة النجم يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني، وآيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين، وعماد رشاد، وغيرهم من النجوم، من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج سينرجي، وهو من الأعمال التي تنتمي إلى الأعمال الدرامية ذات الـ15 حلقة.

ننشر تردد قناة الحياة مسلسلات 2021.. ومواعيد عرض مسلسلات رمضان على Al Hayat Musalsalat 2021 (تردد قناة الحياة)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2021 على الحياة قناة الحياة 2021 تردد قناة الحياة 2021 تردد قناة الحياة

أخبار تهمك

عاجل - أول رد فعل من محمد الشناوي بعد تسجيل الجونة هدف التعادل

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول رد من رامي رضوان بعد نقل سمير غانم وزوجته للمستشفى

منذ حوالي 5 ساعات

بشكل رسمي.. ريال مدريد يضم صفقة الماتادور

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

منذ 34 دقيقة

عاجل - لابورتا يُحدد مدرب برشلونة الجديد تمهيدًا لطرد كومان

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. وفاة الإعلامية ثريا نجم والدة المذيعة مها عثمان

منذ ساعتين

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الجونة في الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام الجونة

منذ 41 دقيقة

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

منذ حوالي 7 ساعات

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن أعراض سلالة كورونا الهندية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

انفراد - تفاصيل عرض بيراميدز لضم فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. حريق هائل في كنيسة مارمينا بالعمرانية (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل - قرار ناري من الأهلي ضد لاعبيه بعد التعادل أمام الجونة

منذ نصف ساعة

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

تعرف على مواعيد عرض جميع مسلسلات رمضان 2021 على قنوات الحياة و Cbc و Dmc و ON

مسلسل "النمر".. تعرف على مواعيد العرض والإعادة

مسلسلات رمضان 2021 | مواعيد عرض مسلسل النمر على قناتي أبوظبي والحياة

مواعيد عرض الحلقة الجديدة والإعادة.. مسلسل النمر لـ محمد إمام

مسلسل النمر لـ محمد إمام.. اعرف مواعيد العرض والإعادة والقناة الناقلة

(Alhayah 2021) | ننشر تردد قناة الحياة 2021.. ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2021

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:38 م

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

05:29 م

عاجل - قرار ناري من الأهلي ضد لاعبيه بعد التعادل أمام الجونة

11:43 م

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام الجونة

11:32 م

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن أعراض سلالة كورونا الهندية

08:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى