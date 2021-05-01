"تاج الدين" عن الوضع الوبائي في الهند: كارثي

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، تعليقا على الوضع الوبائي في الهند: "وضع مأساوي وكارثي، حيث إن هناك نوعًا من التحور لفيروس كورونا".





وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الجمعة أن هذا النوع غريب للغاية، حيث حدث تحور مزدوج في نفس الفيروس.



