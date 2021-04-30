Advertisements

حسام حسن يُعلن قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة سموحة

الجمعة 30/أبريل/2021 - 11:34 م
بوابة الفجر
إسلام عودة
Advertisements

أعلن حسام حسن المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى عن اختيار 22 لاعباً للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمباراة سموحة المقرر لها فى التاسعة ونصف مساء غداً السبت على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم. 

ضمت القائمة كلا من:-

 محمد صبحى ، صبحى سليمان ، محمود رزق ، داميون لوى ، هشام صلاح ، السيد سالم ، صبرى رحيل ، حسام عاشور ، عبد الغنى محمد ، مروان عطيه ، أحمد نبيل مانجا ، أحمد راشد ، فوزى الحناوى ، عادل نيمار ، عمار حمدى ، خالد الغندور ، عبد السميع ابراهيم ، رزاق سيسيه ، محمد الصباحى ، اوكوى ، خالد قمر ، روماريو . 

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 28 نقطة متقدما بفارق نقطة عن سموحة الذى يأتى فى المركز السادس .

أخبار تهمك

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

منذ نصف ساعة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الجونة في الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - لابورتا يُحدد مدرب برشلونة الجديد تمهيدًا لطرد كومان

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. وفاة الإعلامية ثريا نجم والدة المذيعة مها عثمان

منذ ساعتين

عاجل.. أول رد من رامي رضوان بعد نقل سمير غانم وزوجته للمستشفى

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

انفراد - تفاصيل عرض بيراميدز لضم فرجاني ساسي

منذ ساعتين

عاجل - قرار ناري من الأهلي ضد لاعبيه بعد التعادل أمام الجونة

منذ أقل من نصف ساعة

بشكل رسمي.. ريال مدريد يضم صفقة الماتادور

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حريق هائل في كنيسة مارمينا بالعمرانية (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أول رد فعل من محمد الشناوي بعد تسجيل الجونة هدف التعادل

منذ أقل من ساعة

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن أعراض سلالة كورونا الهندية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام الجونة

منذ 39 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:38 م

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

05:29 م

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام الجونة

11:32 م

عاجل - قرار ناري من الأهلي ضد لاعبيه بعد التعادل أمام الجونة

11:43 م

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن أعراض سلالة كورونا الهندية

08:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى