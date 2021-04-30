حسام حسن يُعلن قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة سموحة





أعلن حسام حسن المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى عن اختيار 22 لاعباً للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمباراة سموحة المقرر لها فى التاسعة ونصف مساء غداً السبت على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم.





ضمت القائمة كلا من:-





محمد صبحى ، صبحى سليمان ، محمود رزق ، داميون لوى ، هشام صلاح ، السيد سالم ، صبرى رحيل ، حسام عاشور ، عبد الغنى محمد ، مروان عطيه ، أحمد نبيل مانجا ، أحمد راشد ، فوزى الحناوى ، عادل نيمار ، عمار حمدى ، خالد الغندور ، عبد السميع ابراهيم ، رزاق سيسيه ، محمد الصباحى ، اوكوى ، خالد قمر ، روماريو .





ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 28 نقطة متقدما بفارق نقطة عن سموحة الذى يأتى فى المركز السادس .



