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عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

الجمعة 30/أبريل/2021 - 11:38 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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نقل الفنان سمير غانم، إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة، وذلك بعد تدهور حالته الصحية أثر إصابته بفيروس كورونا.

كما تمر الفنانة دلال عبد العزيز، بأزمة صحية حادة، إذ تعاني من صعوبة في التنفس وتخضع لجلسات أكسجين كل فترة، ولم تستقر حالتها الصحية حتى الآن.


وكانت قد أصيبت منذ حوالي أسبوعين الفنانة دنيا سمير غانم ووالدتها دلال عبد العزيز والمخرج هشام جمال، ومدير التصوير جلال الزكي، و6 أشخاص من فريق عمل مسلسل “عالم موازي”، بفيروس كورونا، حيث أجروا المسحة الخاصة بالفيروس وجاءت نتيجتها إيجابية.

وخضعت دنيا سمير غانم ووالدتها دلال عبد العزيز والمنتج جمال هشام، ومدير التصوير جلال الزكي، والأشخاص الذين أصيبوا، للعزل المنزلي.

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