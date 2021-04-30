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التعادل الإيجابي يحسم موقعة البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري

الجمعة 30/أبريل/2021 - 11:38 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق موقعة فريقي البنك الأهلي مع نظيره سيراميكا كليوباترا ، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب بتروسبورت في إطار الجولة 19 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل محمود القاعود هدف التقدم للبنك الأهليفي الدقيقه “39” ، وفي الدقيقه “82” تمكن  أحمد ياسر ريان من إدراك هدف التعادل لسيراميكا كليوباترا بتمريرة من اللاعب شادي حسين.

وبهذه النتيجة يرتقي رصيد البنك الأهلي إلى النقطه 15 نقطه محتلاً المركز السادس عشر، بينما يرتفع رصيد سيراميكا كليوباترا الي النقطه 26 محتلاً المرتبه السابعة من جدول ترتيب مسابقة الدوري العام.

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