عاجل - قرار ناري من الأهلي ضد لاعبيه بعد التعادل أمام الجونة

اتخذ مسؤولو النادي الأهلي قرارا تجاه لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر بعد التعادل في مباراة اليوم أمام الجونة.





وتعادل الأهلي اليوم الجمعة أمام نظيره الجونة بهدف لكل فريق في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.





وقرر مسؤولو النادي الأهلي توقيع عقوبة مالية على اللاعبين بعد التعادل في مباراة اليوم أمام الجونة وفقدان لفريق لنقطتين ثمينتين في مشواره بالدوري.





وقام سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بإبلاغ اللاعبين بالعقوبة التي تم توقيعها عليهم بعد نهاية المباراة.



