تراجع اسعار الجنيه الاسترليني أمام الدولار واليورو

تراجع الجنيه الاسترليني أمام الدولار واليورو يوم الجمعة بينما ينتظر المتعاملون اجتماع السياسة النقدية لبنك انجلترا المركزي الأسبوع القادم.

وهبط الاسترليني واحدا بالمئة مقابل العملة الأمريكية إلى 1.3802 دولار في أواخر جلسة التداول، مسجلا أسوأ يوم له في أكثر من شهر.

وتمثل خسائر يوم الجمعة تراجعا من أعلى مستوى في تسعة أيام الذي سجلته العملة البريطانية يوم الخميس.

ونزل الاسترليني 0.16 بالمئة مقابل العملة الأوروبية لى87.05 بنس لليورو، مع بقائه محصورا في النطاق الضيق الذي جري تداوله فيه معظم هذا الشهر.

وصعد الدولار 0.751 بالمئة إلى 91.301 مقابل سلة من العملات الرئيسية، مرتدا عن أربعة أسابيع متتالية من الخسائر.