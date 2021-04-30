الحلقة الـ18 من "نسل الأغراب".. عماد زيادة يساوم أحمد السقا على ذهب الأغراب مقابل تسليمه والدة غفران

عرضت قناة "ON" منذ قليل الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "نسل الأغراب"، للفنان أمير كرارة، أحمد السقا، ودارت الأحداث حول نقل"بكري" عماد زيادة، لمكان "شامية" والدة "غفران"، وعندما يعلم "نميري"محمد جمعة بذلك ينفعل على شقيقه "عساف"أحمد السقا،بسبب خوفهم من رد فعل ابنها "غفران" ، إذا لم يسلمها له في الموعد المحدد، فيحاول" عساف" تهدئته، لكنه يرفض الدخول في معركة مع "بكري" بسبب تغييره لمكانها بدون علمه، حيث أنه يرى وقت المعركة لم تأت بعد.



يجلس" حمزة"أحمد مالك و"سليم" "أحمد داش" مع أبيهما "غفران"، ويحاولا اقناعه بإعادة والدتهم" جليلة" لمنزله، لكنه يرفض طلبهما، لأنها باعته وكسرته بسبب اختيارها "عساف".



مقابلة"عساف" لـ"بكري" ويسأله عن مكان "شامية" لينكر معرفته بمكانها، وبعدها يطلب منه ذهب الأغراب كله وعقد تمليك للأرض مقابل تسليمها له.



يتجه "عساف"أحمد السقا إلى سرايا "غفران"أمير كرارة ليخبره بأنه سيسافر إلى مكان بعيد من أجل إحضار والدته ويعده بأن والدته ستكون أمامه غدًا، فيطلب منه أن يسافر معه، ثم يعده "غفران" أنه سيجعله يندم على اللحظة التي خرج فيها من السجن بعدما يستلم والدته.



يذهب "حمزة "أحمد مالك" إلى" عساف"ويطلب منه أن يتحداه ويظل يستفزه حتى يقبل التحدي وبعدها يضربه بكل سهولة، ثم يأخذ سيارته ويغادر السرايا، وبعدها يعنف" غفران"حمزة على تصرفه ويصفه بأنه غبي، وينصحه بألا يدخل عركة إلا إذا كان متأكدًا من أنه سيكسبها.



تذهب" جليلة "مي عمر لمقابلة غفران من أجل الدفاع عن نفسها أمامه وتخبره بأنها اختارت "عساف" لخوفها الشديد على أبنائها؛ لأنه كان سيقتلهما إذا لم تختاره، وتخبره أنها لم تخنه أو تضحك عليه وأنه غالى عليها وأنها تحبه، لكنها تحب أبنائها أكثر منه، وتطلب منه أن يسامحها لأنها صغرته ووجعت قلبه، لكنه لا يصدقها، ويخبرها أنها تقول ذلك لتبرير اختيارها له، وعند عودتها إلى المنزل تجده قد أرسل لها حقائب ملابسها وذهبها وكل متعلقاتها.