هل الأرقام المعلنة للمصابين بفيروس كورونا حقيقة؟.. مستشار الرئيس يجيب

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية إن مصر تعاملت مع أزمة فيروس كورونا باحترافية شديدة وجدارة، موضحا: "استطعنا عبور الموجة الأولى والثانية".





وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الجمعة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع شخصيا توفر أجهزة علاج فيروس كورونا سواء أجهزة التنفس الصناعي أو الأجهزة المساعدة ويوجد احتياطي استراتيجي لهذه الأجهزة، مؤكدا أنه لم يحدث نقص للأدوية التي تستخدم في علاج كورونا.





وأشار مستشار الرئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية إلى أنه في حالة زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا يتم فتح مراكز أو مستشفيات لاستيعابها.





ونوه بأن الأرقام المعلنة للمصابين بفيروس كورونا هي التي رصدتها وزارة الصحة، متابعا: ليس من مصلحة أحد التقليل من أعداد المصابين لأننا في وباء عالمي غير معالم الحياة اقتصاديا ونفسيا وصحيا"، معقبُا: "محدش ليه ذنب في حاجة.. مش معقول نقول أقل من الحقيقية".



