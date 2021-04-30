أحداث مثيرة في الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "بنت السلطان"

عُرضت منذ قليل الحلقة التاسعة عشر من مسلسل 'بنت السلطان' ، والذي يعد أول بطولة مطلقة للفنانة روجينا ويشاركها عدد من النجوم منهم الفنان باسم سمرة.



وشهدت أحداث الحلقة الكثير من الأحداث المثيرة ، حيث ذهب رجل إلى عزة على أنها منار ويخبرها بأنه يريد حقه ، ولكنها لم تعلم شئ عن ما يقوله ، وأخبرها أن والداتها طلبت منه تزوير بعض الأوراق الرسمية بعدما قام زوجها بكتابة كل أملاكه لنجله عمر ولم يترك لمنار شئ ، وزور أوراق ليثبت حق منار في الميراث ، وهددها بأنها إن لم تعطيه مال فسوف يبلغ الشرطة عنها ويخبر زوجها أحمد مجدي - حسام ، وأثناء خروجه من الفيلا ورأه والد حسام ليسأل منار عنه وتخبره أنه معرفة والداتها ، ولكنه لم يطمئن لحديثها وأخد رقم سيارته ليسأل عنه وعلم أنه مسجل خطر وهذا ما أخبر ابنه حسام بهذا.



وتوالت الأحداث وأخبر باسم سمرة 'حمو' صبيه ميدو أن غزة تزوجت من رجل أعمال يدعى حسام ، ليتفاجأ ميدو بذلك وخاصة بعدما رأي صور زفافهما وقرر أن لا يتركها وخاصة أنها غدرت به بعدما كانت تجمعهم قصة حب ، كما قرر حمو أن يتركها وأن يقدم جثة منار للمباحث لإعتقاد الجميع بأنها عزة ، كما قرر حمو الامتناع عن العمل في تجارة المخدرات.



وغضب ممول تجارة المخدرات 'صلاح عبدالله' عندما علم بقرار حمو الامتناع عن العمل في المخدرات ، وأرسل له السكرتيرة الخاصة به لتهدده إن لم يستمر معهم في العمل ، سوف يتخلصوا من زوجته وابنه ، وانتهت أحداث الحلقة بذهاب حمو إلى عزة في منزلها وتتفاجأ عن رؤيتها له ، وستشهد الحلقات القادمة الكثير من الأحداث المشوقة.



يشارك روجينا في بطولة بنت السلطان عدد كبير من النجوم أبرزهم باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، ندى موسى، محمود حجازي، حسن أبو الروس، محمد مهران، نانسي صلاح، أحمد بدير، بيومي فؤاد، وهو من إنتاج شركة MGR للمنتج ممدوح شاهين.