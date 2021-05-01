الصحة تكشف آخر تفاصيل الوضع الوبائي لـ كورونا في سوهاج

قال مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية، إن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في محافظة سوهاج استقر، حيث أرسلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة فرق طبية لتوعية المواطنين في المحافظة بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ولمسوا استجابة كبيرة من المواطنين.





وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الجمعة، أن معدل الإصابات في محافظات الصعيد بما فيها محافظة سوهاج يشهد انخفاضا خلال الفترة الأخيرة، معلقا: "منحنى الإصابات بينخفض".



