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الصحة تكشف آخر تفاصيل الوضع الوبائي لـ كورونا في سوهاج

السبت 01/مايو/2021 - 02:06 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قال مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية، إن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في محافظة سوهاج استقر، حيث أرسلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة فرق طبية لتوعية المواطنين في المحافظة بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ولمسوا استجابة كبيرة من المواطنين.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الجمعة، أن معدل الإصابات في محافظات الصعيد بما فيها محافظة سوهاج يشهد انخفاضا خلال الفترة الأخيرة، معلقا: "منحنى الإصابات بينخفض".

وعن الوضع الوبائي على مستوى مصر، أوضح أن هناك زيادة مستقرة في الأعداد، حيث لا يوجد تصاعد مفاجىء أو مضاعف في الأعداد، وحجم الزيادة يتناسب مع عدد الأسرة بالمستشفيات، حيث ما زال يوجد سعة استعابية بالمستشفيات، ولكن هذه الزيادة يجب أن تكون جرس إنذار للمواطنين حتى لا يسوء الوضع.

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