رئيس مركز قنا: أعمال الرصف تطبق معايير الجودة

قال أشرف أنور، رئيس مجلس مدينة قنا، إنه تم متابعة أعمال الرصف بمنطقة الحصواية، والتأكد من مطابقته لمعايير الجودة والمواصفات المحددة،





وأشار إلى أن اللواء المحافظ والقيادة السياسية تبذل جهود كبيرة للارتقاء بكافة اعمال البنية التحتية لا سيما الطرق سواء الداخلية منها أو الاقليمية بهدف التيسير علي المواطنين أثناء حركة تنقلهم وذلك بمعدلات أمان وسلامة عالية بما يدعم خطة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.



