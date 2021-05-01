Advertisements
رئيس مركز قنا: أعمال الرصف تطبق معايير الجودة
السبت 01/مايو/2021 - 06:49 ص
بسام عبدالحميد
Advertisements
قال أشرف أنور، رئيس مجلس مدينة قنا، إنه تم متابعة أعمال الرصف بمنطقة الحصواية، والتأكد من مطابقته لمعايير الجودة والمواصفات المحددة،
وأشار إلى أن اللواء المحافظ والقيادة السياسية تبذل جهود كبيرة للارتقاء بكافة اعمال البنية التحتية لا سيما الطرق سواء الداخلية منها أو الاقليمية بهدف التيسير علي المواطنين أثناء حركة تنقلهم وذلك بمعدلات أمان وسلامة عالية بما يدعم خطة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.
وأوضح أنور، أنه تم الإنتهاء من أعمال رصف منطقة الشادر، والأمن المركزي وشارع قللي بفروعه، وجاري العمل بمناطق، السكة الحجازية، والحصواية، وشارع السكة بمنطقة مدينة العمال، وسوف يتم البدء في مناطق الحاكم العسكري، وعزبة حامد، ونجع نصر الله، بعد الإنتهاء من الأعمال الجارية وتعد هذه الأعمال من الخطة الاستثمارية لعام 2020-2021.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements