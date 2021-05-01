وفيق نصير: نسعى لعقد اتفاقية بيئية دولية مشتركة

أكد الدكتور وفيق نصير عضو البرلمان العالمي للبيئة، على ضرورة التعاون بين الدول المتقدمة والدول المنتجة للغازات الكربونية لعقد اتفاقية بيئية دولية مشتركة، مضيفا أن الرئيس الصيني يمد يده حاليا للتعاون في هذا الصدد.





وأضاف نصير، أن دولة الصين تتحول بشكل جذري نحو الاقتصاد الأخضر، ويوجد في الدستور الصيني مصطلح جديد اسمه "الحضاره الأيكولوجية" وهو يشبه مبادره مصر "أتحضر للأخضر" ولكن الفرق أن في الصين هذا جزء من الدستور الجديد لهم وهذا ما نسعى له في مصر.



