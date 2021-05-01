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مطرانية الجيزة: النيران التهمت محتويات كنيسة مارمينا بالكامل
السبت 01/مايو/2021 - 12:02 ص
ماريان ناجى
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أصدرت مطرانية الجيزة للأقباط الأرثوذكس، بيانا، قبل قليل، عن حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية، مؤكدة أن النيران التهمت كل محتويات الكنيسة.
وقال البيان: "شب اليوم الجمعة الموافق ٢٠٢١-٤-٣٠ حريق في كنيسة رئيس الملائكة سوريال والشهيد مارمينا بالعمرانية، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بعد الانتهاء من صلوات الجمعة العظيمة، وتم إبلاغ الأجهزة المعنية فأرسلوا سيارات مطافي، وقام أهالي المنطقي بمساعدة المطافي للسيطرة على الحريق".
وأضاف البيان: "أسفر الحريق عن بعض الاختناقات وتم نقلهم إلى المستشفى ولكن النيران التهمت كافة محتويات الكنيسة في الأربع طوابق، وتقوم الاجهزة المعنية بالفحص والوقوف على أسباب الحريق".
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