Advertisements

مطرانية الجيزة: النيران التهمت محتويات كنيسة مارمينا بالكامل

السبت 01/مايو/2021 - 12:02 ص
حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية
حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية
ماريان ناجى
Advertisements
أصدرت مطرانية الجيزة للأقباط الأرثوذكس، بيانا، قبل قليل، عن حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية، مؤكدة أن النيران التهمت كل محتويات الكنيسة.

وقال البيان: "شب اليوم الجمعة الموافق ٢٠٢١-٤-٣٠ حريق في كنيسة رئيس الملائكة سوريال والشهيد مارمينا بالعمرانية، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بعد الانتهاء من صلوات الجمعة العظيمة، وتم إبلاغ الأجهزة المعنية فأرسلوا سيارات مطافي، وقام أهالي المنطقي بمساعدة المطافي للسيطرة على الحريق".

وأضاف البيان: "أسفر الحريق عن بعض الاختناقات وتم نقلهم إلى المستشفى ولكن النيران التهمت كافة محتويات الكنيسة في الأربع طوابق، وتقوم الاجهزة المعنية بالفحص والوقوف على أسباب الحريق".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كنيسة مار مينا حريق العمرانية

أخبار تهمك

انفراد - تفاصيل عرض بيراميدز لضم فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. وفاة الإعلامية ثريا نجم والدة المذيعة مها عثمان

منذ ساعتين

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - لابورتا يُحدد مدرب برشلونة الجديد تمهيدًا لطرد كومان

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الجونة في الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - قرار ناري من الأهلي ضد لاعبيه بعد التعادل أمام الجونة

منذ نصف ساعة

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

منذ 36 دقيقة

عاجل.. أول رد من رامي رضوان بعد نقل سمير غانم وزوجته للمستشفى

منذ حوالي 5 ساعات

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن أعراض سلالة كورونا الهندية

منذ حوالي 4 ساعات

بشكل رسمي.. ريال مدريد يضم صفقة الماتادور

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حريق هائل في كنيسة مارمينا بالعمرانية (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أول رد فعل من محمد الشناوي بعد تسجيل الجونة هدف التعادل

منذ أقل من ساعة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام الجونة

منذ 42 دقيقة

موضوعات متعلقة

هيكل خشبي.. تعرف على تفاصيل حريق الكنيسة المطرانية ببني سويف (صور)

محاضرة عن إدمان الإباحية في مطرانية طنطا للأقباط الأرثوذكس

عاجل.. حريق هائل في كنيسة مارمينا بالعمرانية (فيديو)

محاولات للسيطرة على حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية (صور)

بث مباشر.. حريق هائل في كنيسة مارمينا بالعمرانية

اللقطات الأولى لحريق كنيسة مارمينا بالعمرانية (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:38 م

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

05:29 م

عاجل - قرار ناري من الأهلي ضد لاعبيه بعد التعادل أمام الجونة

11:43 م

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام الجونة

11:32 م

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن أعراض سلالة كورونا الهندية

08:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى