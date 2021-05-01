هل ستدخل مصر في إجراءات أكثر شدة بسبب كورونا؟

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن الدولة تتابع بشدة جائحة فيروس كورونا من حيث تداعياتها وأعراضها ومشكلاتها.





وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الجمعة أن هناك لجنة طبية برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بجانب لجنة لإدارة الأزمة، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع الجائحة شخصيا.



