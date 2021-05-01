Advertisements

هل ستدخل مصر في إجراءات أكثر شدة بسبب كورونا؟

السبت 01/مايو/2021 - 06:25 ص
محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين
داليا الحسين
Advertisements
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن الدولة تتابع بشدة جائحة فيروس كورونا من حيث تداعياتها وأعراضها ومشكلاتها.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الجمعة أن هناك لجنة طبية برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بجانب لجنة لإدارة الأزمة، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع الجائحة شخصيا.

وعن إمكانية حدوث إغلاق بس انتشار فيروس كورونا قال: "لو حدث شيء يستدعي أي إجراءات أخرى سنتخذها مع الوضع في الاعتبار أن هناك توازن شديد جدا بين صحة المواطنين وهي أولوية، وبين الناحية الاقتصادية ومراعات الظروف الاقتصادية للناس"، مؤكدا أن الصحة والحياة أولوية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. أول رد من رامي رضوان بعد نقل سمير غانم وزوجته للمستشفى

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| اندلاع حريق هائل في الكيت كات.. والحماية المدنية تدفع بـ 10 سيارات إطفاء

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجأة سارة بشأن الحالة الصحية لدلال عبد العزيز بعد وضعها على الأكسجين

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

منذ حوالي 7 ساعات

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن أعراض سلالة كورونا الهندية

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

قرار مفاجئ من كارتيرون قبل مواجهة بيراميدز

منذ نصف ساعة

بشكل رسمي.. ريال مدريد يضم صفقة الماتادور

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يُقرر عودة ثنائي الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الداخلية" تكشف عن سبب حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات وإصابات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الهند تسجل أكثر من 400 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

منذ 33 دقيقة

عاجل - قرار ناري من الأهلي ضد لاعبيه بعد التعادل أمام الجونة

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

مستشار الرئيس للشئون الصحية يوجه رسالة عاجلة للشعب المصري

تحذير ونصيحة للمتعافين من كورونا لصيام رمضان.. 6 رسائل لمستشار الرئيس للصحة

مستشار الرئيس للصحة يكشف أعراض الموجة الثالثة لكورونا (فيديو)

مستشار الرئيس للصحة: التطعيم لا يمنع الإصابة بفيروس كورونا

مستشار الرئيس يعلن أكبر محافظة بها عدد إصابات كورونا

هل تتخذ الدولة إجراءات جديدة بعد تزايد إصابات كورونا؟ مستشار الرئيس يرد

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:27 ص

عاجل.. "الداخلية" تكشف عن سبب حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

11:38 م

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

05:29 م

عاجل.. الهند تسجل أكثر من 400 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

06:35 ص

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

05:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى