الصحة: لدينا 2 مليون و200 ألف لتر من الأكسجين

قال مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية، إن هناك احتياطي كافي من مخزون الاستراتيجي للأكسجين بالمستشفيات، ويصل إلى 2 مليون و200 ألف لتر.





وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الجمعة، أن وزيرة الصحة وجهت بتخصيص فرق طبية لمتابعة حجم مخزون الأكسجين في المستشفيات أول بأول، منوها بأنهم رصدوا زيادة في استهلاك الأكسجين في أحد المستشفيات من 12 ألف لتر إلى 90 ألف لتر، وهو ما يعد زيادة غير منطقية.



