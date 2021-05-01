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الصحة: لدينا 2 مليون و200 ألف لتر من الأكسجين
السبت 01/مايو/2021 - 05:00 ص
هدى عبدالرازق
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قال مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية، إن هناك احتياطي كافي من مخزون الاستراتيجي للأكسجين بالمستشفيات، ويصل إلى 2 مليون و200 ألف لتر.
وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الجمعة، أن وزيرة الصحة وجهت بتخصيص فرق طبية لمتابعة حجم مخزون الأكسجين في المستشفيات أول بأول، منوها بأنهم رصدوا زيادة في استهلاك الأكسجين في أحد المستشفيات من 12 ألف لتر إلى 90 ألف لتر، وهو ما يعد زيادة غير منطقية.
وأضاف أنه بعد المراقبة عاد معدل الاستهلاك لمعدله الطبيعي في هذه المستشفى، منوها بأنهم رصدوا نقص في إمداد الأكسجين في أحد مستشفيات مركز طهطا، ومستشفى في القاهرة وتم حل المشكلة خلال ساعة دون استخدام المخزون الاستراتيجي.
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