التنمية المحلية: غلق كامل لجميع الحدائق العامة والمتنزهات خلال "شم النسيم"

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن وزير التنمية المحلية وجه برفع درجة الاستعداد القصوى خلال الأعياد والاحتفالات.





وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن وزير التنمية المحلية أكد على الغلق الكامل لجميع الحدائق العامة والمتنزهات خلال احتفالات شم النسبم، ومنع إقامة أي تجمعات أو حفلات، والتعامل مع كل المنشآت التي تخالف قرارات الدولة وغلقها فورًا، وضبط كل الأغذية غير الصالحة، ومتابعة المنشآت السياحية والمطاعم والمقاهي.





وأشار إلى أنه تم ضبط وغلق الكثير من المقاهي المخالفة من أسوان إلى الإسكندرية، متابعًا: "نستقبل شكاوى المواطنين على رقم الواتساب 01150606783".



