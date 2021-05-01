حمدي الوزير : حياتي الخاصة وأسرتي خط أحمر

قال الفنان حمدي الوزير إن حياته الأسرية والشخصية يمثلان خط أحمر لا يسمح لأحد بتجاوزهما، بالإضافة إلى حريتي وثقافتي وآرائي وأفكاري ملك خاص بي من الصعب العبث بهما.



وتابع حمدي الوزير خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، قضيت طفولة صعبة جدا وحزينة بسبب الأحداث السياسية التي كانت تمر بها البلاد آنذاك، مشيرا إلى أنه كان في الصف الثاني الابتدائي أثناء العدوان الثلاثي على مصر عام 1967، لافتا أنه أنضم إلى المقاومة الشعبية في بورسعيد وعمره 17 عاما".



وأضاف حمدي الوزير، والدتي ووالدي تركوا لي الحرية التصرف في الكثير من أمور حياتي مع راقبة تصرفاتي مع عن بعد، مشيرا إلى أنه كانت تربطة بوالدة علاقة خاصة ويوم وفاة والدي كان ملحمة وصدمة كبيرة لم استوعبها بسهولة.



ولد أحمد سيد أحمد الوزير 29 أبريل 1955 في بور سعيد لعائلة فنية أنجبت عدد من الممثلين والمخرجين.



وحصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة قنا، وبدأ مشواره الفني في نهاية سبعينيات القرن العشرين، وكانت بداياته السينمائية عندما شارك بدور في فيلم "إسكندرية ليه" عام 1979.



وشارك في عدة أعمال مميزة مثل سواق الأوتوبيس، التخشيبة، رأفت الهجان كما عمل أيضًا كمخرج لمسرحيات وحصل خلال مشواره على عدد من الجوائز.

