حمدي الوزير يبكي على الهواء لهذا السبب (فيديو)



دخل الفنان حمدي الوزير، في وصلة بكاء عند الحديث رحيل والده منذ صغره متذكرا الكثير من المواقف الجميلة والذكريات التي جمعته وكيف أثر في شخصيته ودعمه في حياته والدور الكبير الذي لعبته والدته في تربيته.



وقال حمدي الوزير خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، والدي رجل عبقري لم أصدق رحيله حتى الآن رغم وفاته منذ عام 1981 إلا أنني ما زلت أشعر بوجوده معي، لافتا إلى أن والده وولدته لم يعترضان على دخوله الوسط الفني حيث كانا يتعاملان معه برقي.



وأضاف حمدي الوزير، والدي كان يحب القراءة ودائم الإطلاع وتعلمت الحب من علاقته بوالدتي حيث كانا يمتلكان ثقافة عالية، لافتا أن بيت والده كان يطلق عليه بيت الأمة.



ولد أحمد سيد أحمد الوزير 29 أبريل 1955 في بور سعيد لعائلة فنية أنجبت عدد من الممثلين والمخرجين.



وحصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة قنا، وبدأ مشواره الفني في نهاية سبعينيات القرن العشرين، وكانت بداياته السينمائية عندما شارك بدور في فيلم "إسكندرية ليه" عام 1979.



وشارك في عدة أعمال مميزة مثل سواق الأوتوبيس، التخشيبة، رأفت الهجان كما عمل أيضًا كمخرج لمسرحيات وحصل خلال مشواره على عدد من الجوائز.

