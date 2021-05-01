حمدي الوزير يهاجم رواد التواصل بسبب صورة نظرة التحرش الشهيرة



قال الفنان حمدي الوزير، إن يرفض أن يضع الأباء خطوط حمراء في حياة أبنائهم، لافتا أنه والديه لما يضعا له أي خطوط وتعامل بحرية لذلك لم يحاول السيطرة على أولاده ويتركهم يتحملون نتائج قرارتهم الشخصية واتعامل معهم بشكل راقي.



وتابع حمدي الوزير خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، لم أمنع بناتي من دخول الفن وتركت لهم حرية اختيار مستقبلهم، وعن النظرة الشهيرة في فيلم "قبضة الهلالي" والتي انتشرت للتعبير عن التحرش، لم أغضب من سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي فالإنسان الحق هو من يجعل من قمة المأساة أولى خطواته.



وأضاف حمدي الوزير، يجب على الجهور أن يستوعب ما يدور في المجتمع وكنت أريد أظهار ان هناك بعض الأسخاص يعانون من مرض نفسي وهو التحرش، وتعرض لصعوبات كثيرة في حياتي ولكن لم اتوقف لحظة.



ولد أحمد سيد أحمد الوزير 29 أبريل 1955 في بور سعيد لعائلة فنية أنجبت عدد من الممثلين والمخرجين.



وحصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة قنا، وبدأ مشواره الفني في نهاية سبعينيات القرن العشرين، وكانت بداياته السينمائية عندما شارك بدور في فيلم "إسكندرية ليه" عام 1979.



وشارك في عدة أعمال مميزة مثل سواق الأوتوبيس، التخشيبة، رأفت الهجان كما عمل أيضًا كمخرج لمسرحيات وحصل خلال مشواره على عدد من الجوائز.

