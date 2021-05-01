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حمدي الوزير يوضح حقيقة منعه بناته من التمثيل.. (فيديو)

السبت 01/مايو/2021 - 12:48 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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قال الفنان حمدي الوزير، إن ابنتيه مي وسمر مثقفات ومهتمين بالإنسانية ويقرأون جيدا في الأدب والمجالات الأخرى، موضحا أن "مي" صحفية في مجلة صباح الخير.

وأضاف حمدي الوزير خلال حواره في برنامج "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه لم يضع خطوطا حمراء لبناته في حال رغبتهم دخول المجال الفني، ولكنهم اختاروا مجال آخر، موضحا أنه لم يضع أحدا خطوطا حمراء له أثناء تربيته.

وتابع حمدي الوزير، أنه لا يغضب من الكوميكسات المنتشرة بشأن الحركة الشهيرة "الخاصة بالتحرش"، موضحا أن الشخص يجب أن يستوعب المحيط به، حتى لا يتعب، وذلك لأن المجتمع به مرضى نفسيين وآخرين أصحاء.

على الجانب الآخر، روى "الوزير" كواليس موقفه هو وزملائه أثناء تنحي الرئيس عبدالناصر، قائلا: إنه يوم تنحي الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، كان عضوا في فرقة قصر ثقافة بورسعيد، يتابعون خطاب الزعيم، وإذا بهم يفاجئون بتنحيه عن الحكم، وهو ما جعله يصرخ "لأ هنحارب، وخرجت الفرقة كلها للشارع يقولون هنحارب".


ولد أحمد سيد أحمد الوزير 29 أبريل 1955 في بور سعيد لعائلة فنية أنجبت عدد من الممثلين والمخرجين.

وحصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة قنا، وبدأ مشواره الفني في نهاية سبعينيات القرن العشرين، وكانت بداياته السينمائية عندما شارك بدور في فيلم "إسكندرية ليه" عام 1979.

وشارك في عدة أعمال مميزة مثل سواق الأوتوبيس، التخشيبة، رأفت الهجان كما عمل أيضًا كمخرج لمسرحيات وحصل خلال مشواره على عدد من الجوائز.

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