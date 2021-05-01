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حمدي الوزير: نبيلة عبيد ضربتني علقة موت بسبب تجسيدي مشهد اغتصاب معها في أحد أفلامها

السبت 01/مايو/2021 - 01:14 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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قال الفنان حمدي الوزير، إن فيلم المغتصبون كان السبب الرئيسي في تشديد عقوبة التحرش، لافتا ان فيلم قبضة الهلالي صنفني في أدوار الشر، وحرصت على معالجة جميع الظواهر الاجتماعية بشكل كوميدي خفيف على المشاهدين، "أنا عايز اللي يشوفني يحبني مش يكرهني".

وتابع حمدي الوزير خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الفنانة نبيلة عبيد ضربتني بالقلم وعلقة موت بسبب تجسيد مشهد اغتصاب معها وأحد الأفلام.

وعن حال السينما والمسرح الآن قال حمدي الوزير، نحتاج إلى مشروع قومي للنهوض بالفن المصري والدراما والمسرح والفنون الشعبية ويقود تغيير الثقافة للجمهور، لافتا أن حال المسرح حاليا لا يسر عدو ولا حبيب، موضحا أن مصر هي مركز الكون ودورها التاريخي والثقافي والتنويري مهم جدا، ورغم هذا تخلفنا عن هذا الدور قليلا.

ولد أحمد سيد أحمد الوزير 29 أبريل 1955 في بور سعيد لعائلة فنية أنجبت عدد من الممثلين والمخرجين.

وحصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة قنا، وبدأ مشواره الفني في نهاية سبعينيات القرن العشرين، وكانت بداياته السينمائية عندما شارك بدور في فيلم "إسكندرية ليه" عام 1979.

وشارك في عدة أعمال مميزة مثل سواق الأوتوبيس، التخشيبة، رأفت الهجان كما عمل أيضًا كمخرج لمسرحيات وحصل خلال مشواره على عدد من الجوائز.

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