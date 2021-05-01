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عاجل.. مفاجأة سارة بشأن الحالة الصحية لدلال عبد العزيز بعد وضعها على الأكسجين
السبت 01/مايو/2021 - 12:14 ص
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أفادت أنباء صحفية، أن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز مستقرة إلى حد ما بعد وضعها على جهاز الأكسجين.
وتتواجد الفنانة ال بمستشفى العزل وتتلقى بروتوكول العلاج اللازم لحالتها، حيث تعانى من ضيق في التنفس.
كانت الفنانة دنيا سمير غانم، قد أصيبت هي ووالدتها دلال عبدالعزيز، بفيروس كورونا ، خلال تصوير مسلسل "عالم موازي"، كما أصيب عدد من المشاركين في المسلسل، منتصف شهر أبريل الجاري، ما تسبب في خروج العمل من السباق الدرامي لشهر رمضان الجاري، إذ كان من المقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان، باعتباره مكون من 15 حلقة فقط.
وقال الإعلامي رامي رضوان، أن والدة زوجته دنيا سمير غانم الفنانة دلال عبدالعزيز، تم نقلها إلى المستشفى منذ أيام، بسبب إصابتها بفيروس كورونا، وتخضع حاليا للحجر الصحى هى وزوجها الفنان سمير غانم.
وكشفت مصادر مقربة من الفنانة دلال عبدالعزيز، وضعها على جهاز أكسجين بعد إصابتها بكورونا، وأنها تخضع للبروتوكول العلاجي الذي تشرف عليه وزارة الصحة.
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