عاجل.. مفاجأة سارة بشأن الحالة الصحية لدلال عبد العزيز بعد وضعها على الأكسجين





أفادت أنباء صحفية، أن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز مستقرة إلى حد ما بعد وضعها على جهاز الأكسجين.





وتتواجد الفنانة ال بمستشفى العزل وتتلقى بروتوكول العلاج اللازم لحالتها، حيث تعانى من ضيق في التنفس.



