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شاهد.. أديب يوجه رسالة إلى تركيا: "نفسي اللي بقوله يترجم"

السبت 01/مايو/2021 - 02:47 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، تعليقًا على اجتماع عناصر الإخوان في تركيا مع أعضاء الحزب المعارض للرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "الزمن بيثبت أن الإخوان ملهمش أمان، واللي عمل أردوغان للإخوان محدش كان بيسمع عنه زمان".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الجمعة، أن جماعة الإخوان الإرهابية يشعرون أن أردوغان "رفع إيده من عليهم"، لافتا إلى أن الإخوان قرروا أن يساندوا الحزب المعارض لأردوغان خلال الانتخابات المقبلة، معلقا: "أنا نفسي اللي أنا بقوله ده يترجم تركي".

وتابع الإعلامي: "نفسي الأخوة في تركيا، والأخوة عند أردوغان يعرفوا الإخوان على حقيقتهم.. في شهر واحد باعوك لما قلت هقرب من مصر شوية".

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