بكري مدافعًا عن وزيرة الصحة: "ما بتروحش بيتها"

رد الإعلامي مصطفى بكري، على اتهامات تقصير الأطقم الطبية، وعلى رأسهم وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد في التعامل مع أزمة فيروس كورونا.





وقال "بكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج"حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد": "وزيرة الصحة ما بتروحش بيتها والموضوع أكبر منها، ويحظى برعاية ومتابعة من الرئيس السيسي شخصيًا".





وأردف الإعلامي: "مطلوب من المصريين الالتزام خلال الأعياد المقبلة، ومراعاة الظروف التي تمر بها البلد، ومساعدة الدولة في مواجهة كورونا".





وأكمل: "يجب ألا يتم إحباط الناس في كل أزمة تحدث؛ لأننا في معركة نحتاج فيها لمساعدة الوزراء ولا يمكن تكسير عظام بعض والمطالبة بإقالة الوزراء فور كل حدث".



