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بكري: 8 سيارات إطفاء لإخماد حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية (فيديو)

السبت 01/مايو/2021 - 12:26 ص
حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية
حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية
داليا الحسين
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قال الإعلامي مصطفى بكري، إن هناك حريقًا نشب مساء الجمعة في كنيسة مارمينا بالعمرانية، بمحافظة الجيزة.

وأضاف "بكري"، خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن سيارات الإطفاء وصلت لمكان الحريق وبدأت السيطرة عليه.

وأوضح بكري، أنه تم إرسال 8 سيارات إطفاء لمكان الحريق، ورجال الحماية المدنية يواصلون جهودهم المضنية لتلافي كل الخسائر الناتجة عن الحريق.

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كنيسة مار مينا حريق بوابة الفجر الفجر العمرانية

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